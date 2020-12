Covid: Fondazione Valenzi dona mille mascherine a centro accoglienza padre Alleva a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Valenzi, l'istituzione internazionale dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo e sindaco a Napoli dal 1975 al 1983, ha deciso di devolvere mille mascherine donate dalla Neatech di Cercola, azienda leader nel settore ausili per disabili, al centro accoglienza padre Elia Alleva che ha sede nella basilica santuario del Carmine Maggiore a Napoli. L'annuncio in una nota: "Il centro si è distinto sin dall'inizio della pandemia per il suo servizio di mensa a poveri e senza dimora che ha visto triplicare il numero dei pasti richiesti arrivando a distribuirne fino a 450 al giorno. Desideriamo supportare con questo piccolo gesto lo straordinario servizio reso alla comunità che prosegue, nonostante le molte difficoltà, con l'infaticabile lavoro dei padri della Chiesa del Carmine, delle suore di Sant'Eligio e dei volontari". (Ren)