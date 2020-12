Covid: Gallera, il 27 al via i vaccini in Lombardia in 14 hub tra cui Codogno, Alzano e il Pat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domenica 27 prende il via la campagna vaccinale in tutta Italia, è un avvio simbolico che si articolerà dai primi di gennaio". Lo ha annunciato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera durante la conferenza stampa di presentazione del piano vaccinazione Covid. "È un percorso lungo, complicato e faticoso che coinvolgerà 10 milioni di cittadini in Lombardia e 60 milioni in Italia, la più grande campagna vaccinale che il nostro Paese abbia vissuto", ha spiegato Gallera. In Lombardia il 27 mattina le forze armate consegneranno i crio-box con 324 fiale e materiale di consumo per 1.620 dosi che arriveranno all'ospedale di Niguarda, eletto hub centrale. Le dosi saranno poi suddivise e trasferite in 14 siti siti. "Abbiamo pensato che fosse coretto che l'avvio avvenisse in tutte le province e in luoghi simbolo - a proseguito l'assessore - visto che tutta la regione è stata percorsa dal coronavirus". I 14 presidi individuati sono l'ospedale di Codogno per la provincia di Lodi, quelli di Alzano Lombardo e il Papa Giovanni per Bergamo, gli spedali civili di Brescia, il S.Anna di Como, L'sst di Cremona, il Manzoni di Lecco, il Poma di Mantova, il Niguarda e il Pio Albergo Trivulzio a Milano, il San Gerardo di Monza, il San Matteo di Pavia, il presidio ospedaliero di Sondrio e l'ospedale di Circolo di Varese. (Rem)