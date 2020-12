Covid: Assonidi, in servizi all'infanzia 0-3 anni contagi al minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre soltanto 27 contagi negli asili nido e scuole d'infanzia lombardi: al di sotto dello 0,5 per cento. È il risultato di un'indagine condotta da Assonidi (l'associazione di categoria aderente alla Confcommercio milanese) alle quale hanno preso parte 241 gestori di asili nido e micronidi lombardi che rappresentano quasi il 18 per cento delle strutture private in Lombardia. "I dati raccolti sono incoraggianti – afferma la presidente di Assonidi Federica Ortalli – e dimostrano come le misure adottate dai gestori siano efficaci nel contrastare la diffusione del virus nelle nostre strutture". Nel mese di novembre, tra le 240 strutture che hanno partecipato al sondaggio, abbiamo registrato, infatti, soltanto 27 contagi tra i bambini, pari allo 0,44 per cento dei 5.925 bambini iscritti nelle strutture che hanno risposto alla rilevazione. A questi si aggiungono i dati relativi al personale che opera nelle strutture, con 66 contagi su 1501 addetti. "Ulteriore nota positiva – aggiunge il direttore di Assonidi Paolo Uniti – è la tenuta dei 'gruppi bolla', un modello organizzativo grazie al quale, in caso di positività, è possibile evitare la chiusura totale della struttura, grazie alla messa in quarantena esclusivamente dei contatti stretti presenti nel gruppo bolla. Inoltre, grazie ad ulteriori interviste telefoniche, è emerso che i casi di Covid registrati sia tra bambini che tra gli staff educativi si siano rapidamente risolti senza necessità di ricoveri". "Continueremo a monitorare l'andamento del settore – conclude la presidente Federica Ortalli – affinché anche le famiglie che, a settembre, hanno preferito ricorrere a soluzioni alternative al nido, possano comprendere come le nostre strutture siano luoghi sicuri. Grazie alla preventiva formazione del personale sui protocolli di sicurezza da attuare, al monitoraggio costante delle procedure adottate e, soprattutto, al costante impegno e dedizione dei gestori e dei loro staff educativi". (com)