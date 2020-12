Covid: ecco chi sarà la prima infermiera dello Spallanzani a vaccinarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama Claudia Alivernini, ha 29 anni ed è nata a Roma: sarà lei, a quanto si apprende, la prima infermiera a vaccinarsi presso l’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani il prossimo 27 dicembre. Si è laureata in scienze infermieristiche presso la Facoltà de La Sapienza di Roma e lavora come infermiera presso l’Istituto Spallanzani in un reparto di malattie infettive. Ha dato anche la disponibilità per lavorare nelle unità mobili uscar e questo l’ha portata, oltre all’esperienza in reparto, anche presso i domicili delle persone anziane che avevano bisogno. Nonostante l’intensa attività lavorativa in reparto e nelle uscar sta proseguendo il suo percorso formativo in un master in infermieristica forense. È la più giovane e la prima nel Lazio che si sottoporrà alla vaccinazione.(Rer)