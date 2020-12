Sardegna: politica in lutto, morto assessore regionale ai Lavori pubblici Frongia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica sarda è in lutto per la morte dell'assessore regionale ai Lavori pubblici, Roberto Frongia. Frongia, 60 anni, avvocato, è deceduto nella notte nella sua casa di Iglesias dopo una breve malattia. Era presidente dei Riformatori sardi ed era impegnato da tempo come presidente del Comitato promotore, nella battaglia per il riconoscimento del principio di Insularità in Costituzione. La sua esperienza politico-amministrativa era cominciata nella sua Iglesias, nel 1993. Già assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, è stato uno degli esponenti più prestigiosi del suo movimento politico, i Riformatori sardi fino a diventarne presidente, dal luglio 2016. Cuore e anima delle battaglie storiche dei Riformatori sardi, da quella per le accise fino al riconoscimento dell'insularità in Costituzione, che lo porterà nel giro di pochissimo tempo a diventare presidente del Comitato per il riconoscimento dell'insularità in Costituzione. Frongia non ha mai lasciato la libera professione: avvocato cassazionista, specializzato in diritto del lavoro. Numerose le attività di consulenza in aziende private e i ruoli di vertice ricoperti, oltre alla docenza in materie giuridiche svolta fino al 1995. (segue) (Rsc)