Sardegna: politica in lutto, morto assessore regionale ai Lavori pubblici Frongia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Frongia - ha spiegato sempre il presidente della Regione - si devono alcuni atti finalizzati ad affermare con orgoglio l'autonomia sarda, quali lo schema di decreto legislativo per la valorizzazione e l'inquadramento come norma di legge della specialità della Sardegna in materia di acque di superficie ("Norme di attuazione dello Statuto in materia di acque pubbliche") e lo schema di decreto legislativo per ampliare le competenze della regione sul tema degli appalti pubblici ("Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di strade, porti, aeroporti e opere idrauliche e di edilizia pubblica e in generale di infrastrutturazione del territorio regionale nonché in materia di contratti pubblici"). Con Frongia ha preso le mosse il piano della portualità turistica - ha concluso Solinas -, che si appresta ora ad iniziare il percorso per ottenere la Vas prima della definitiva approvazione da parte dell'esecutivo regionale". (Rsc)