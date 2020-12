Polonia: Orlen, Energa e Pgnig costruiranno l'unità C della centrale di Ostroleka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società polacche Pkn Orlen, Energa e Pgnig costruiranno l'unità C della centrale termoelettrica di Ostroleka. Lo riporta il portale "Business Insider Polska", aggiungendo che dal progetto si è invece ritirata Enea. Già nel 2016 Orlen e Pgnig hanno firmato un allegato a un contratto che garantisce la fornitura di gas fino a fine 2027, con l'opzione di prolungarlo fino a fine 2028, per le installazioni produttive di Orlen in Polonia, inclusa la centrale di Ostroleka. "Orlen ha trovato in Pgnig un partner per la realizzazione di un investimento in un blocco a ciclo combinato a Ostroleka. Il contratto sottoscritto da tre parti assicura a Pkn Orlen e Energa una posizione preminente nel progetto, con una partecipazione al 51 per cento e al 49 per Pgnig", si legge in una nota. Per la costruzione dell'unità C sorgerà una nuova società entro il 30 giugno 2021. "Grazie a un partner come Pgnig, che ha una posizione forte nel mercato del gas naturale, entriamo in una nuova fase di investimenti", ha detto in un comunicato il presidente di Orlen, Daniel Obajtek. Secondo il presidente di Pgnig, Pawel Majewski, l'uso del gas anziché del carbone da parte di Ostroleka C minimizzerà le emissioni pericolose per la salute e di gas serra. (Vap)