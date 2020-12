Germania-Russia: medici clinica di Berlino rendono pubblica terapia data a Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici della clinica di Berlino Charité hanno pubblicato un articolo sull'autorevole rivista scientifica "The Lancet", in cui si descrive il trattamento medico destinato all'attivista russo Aleksej Navalnyj. L'articolo descrive i sintomi registrati nel paziente, l'effetto dell'antidoto (atropina) sul trattamento e il quadro clinico generale di tale caso. I medici sottolineano che a Navalnyj è stato diagnosticato un quadro clinico completo caratteristico dell'avvelenamento da organofosfati: bradicardia, sudorazione, ipersalivazione. Questi sintomi sono stati registrati da un'équipe medica che è stata coinvolta nel trasferimento di Navalny in aereo a Berlino e ha permesso di fare una diagnosi preliminare. È stata confermata dopo che i medici tedeschi hanno mostrato una forte soppressione dell'attività della colinesterasi nel corpo del paziente. "Questo caso è estremamente ben documentato e mostra la tipica inibizione della colinesterasi, disfunzione neuromuscolare e somministrazione di antidoti", scrivono gli autori dell'articolo. (Rum)