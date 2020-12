Covid: Gallera, il 27 al via i vaccini in Lombardia in 14 hub tra cui Codogno, Alzano e il Pat (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Dopo l'arrivo del vaccino le dosi saranno suddivise dai farmacisti del Niguarda e collocati su auto mediche dotate di criobox che partiranno per le province. "A Milano - ha proseguito Gallera - partiremo immediatamente per le vaccinazioni orientativamente alle 11 e nel primo pomeriggio verranno fatte in altre province". I primi a essere vaccinati saranno i presidenti degli Ordini dei medici, i presidenti degli ordini degli infermieri, i rappresentanti degli Oss, per Milano la signora Adele Gelfo del Niguarda e un'addetta alle pulizie, nel caso di Milano, la signora Grazia Presta, addetta alle pulizie del padiglione b1 dell'ospedale di Niguarda. Saranno vaccinati tra i primi anche i rappresentanti del mondo delle croci, quindi il presidente di Anpas Fabrizio Pregliasco e i rappresentanti di Croce rossa e di Areu. Tra i più noti il virologo dell'ospedale Sacco Massimo Galli, il professor Alberto Zangrillo del San Raffaele la dottoressa Annalisa Malara di Codogno e il professor Raffaele Bruno di Pavia. (Rem)