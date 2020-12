Russia-Usa: ministro Esteri Lavrov imprese interessate a normalizzazione delle relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contatti tra la Russia e gli Stati Uniti nell'ambito del consiglio imprenditoriale russo-statunitense hanno dimostrato che gli imprenditori statunitensi sono alla ricerca di relazioni normali con le controparti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, commentando le ultime sanzioni di Washington contro Mosca. "È interessante che le misure prese dagli Stati Uniti colpiscano anche gli interessi degli imprenditori statunitensi i quali, in generale, subiscono perdite a causa di tale attività dei leader politici di questo Paese", ha dichiarato Lavrov in una conferenza stampa dopo i colloqui con il ministro degli Esteri del Qatar Mohammed bin Abdel Rahman Al Thani. In precedenza, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha pubblicato un elenco di 103 società di Russia e Cina associate alle forze armate che saranno soggette a restrizioni nelle attività di esportazione. L'elenco include il ministero della Difesa della Federazione Russa, grandi imprese dell'aerospazio. (Rum)