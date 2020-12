Russia-Colombia: Mosca dichiara persona non grata due diplomatici colombiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Russia hanno dichiarato persona non grata due dipendenti dell'ambasciata colombiana a Mosca. Ciò è avvenuto in risposta all'espulsione di due diplomatici russi da Bogotà, avvenuta ieri. Il ministero degli Esteri ha convocato l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Colombia, Alfonso López Caballero. "Questo passaggio non corrisponde allo spirito delle relazioni tradizionalmente amichevoli e reciprocamente rispettose tra Russia e Colombia. All'ambasciatore è stato detto che, procedendo dal principio di reciprocità, la parte russa dichiara persona non grata due impiegati della missione diplomatica della Colombia a Mosca", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri. Alfonso Lopez Caballero ha dichiarato a "Ria Novosti" che i diplomatici sono già in aeroporto. (segue) (Rum)