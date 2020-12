Covid: da policlinico Gemelli le regole per Natale, "proteggi i tuoi cari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le festività sono alle porte, come anche la voglia di far festa insieme alla propria famiglia, in linea con la tradizione. Ma questo dovrà essere un Natale diverso - raccomandano gli esperti di tutto il mondo - perché non possiamo farci travolgere da una terza ondata pandemica, che rischia di essere la più grave di tutte, arrivati ormai ad un passo dal risolvere il problema con l'avvio della campagna vaccinale. E la scoperta della nuova variante inglese del virus, non fa che rafforzare i messaggi di prudenza". È quanto si legge in una nota del policlinico Agostino Gemelli. "Anche la prestigiosa rivista internazionale Nature - aggiunge - fa il punto sui rischi inerenti alla diffusione del Covid e su come si stia cercando di fronteggiarli, con una serie di interviste a opinion leader mondiali, tra i quali la professoressa Stefania Boccia, Ordinario di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma, per evitare che anche il Natale 2020 diventi un evento 'superspreader' ". (segue) (Com)