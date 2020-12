Covid: da policlinico Gemelli le regole per Natale, "proteggi i tuoi cari" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli assembramenti - spiega ancora la nota del Gemelli - contribuiscono alla diffusione del virus, come dimostra anche quanto successo in Italia a febbraio. La partita Atalanta-Valencia, con i suoi 45 mila spettatori a San Siro, gli spostamenti di massa in pullman da Bergamo e i festeggiamenti di ritorno, nelle strade e nei locali della città, potrebbe aver innescato il primo epicentro della pandemia in questa zona della Lombardia. E d'altronde, l'evento che ha dato il via all'inizio alla pandemia nel mondo è stato l'esodo di 5 milioni di cinesi dalla città di Wuhan, in occasione delle festività del Nuovo Anno Lunare. Insomma, che gli eventi di massa siano pericolosi è assodato. Ma anche le riunioni tra poche persone non sono prive di rischi, anzi. Un rapporto dell'Oms dello scorso febbraio indicava che almeno in due province cinesi il virus si era propagato nell'85 per cento dei casi all'interno delle famiglie e uno studio cinese ha stabilito che una persona infetta contagia in media il 30 ler cento dei familiari". (segue) (Com)