Covid: da policlinico Gemelli le regole per Natale, "proteggi i tuoi cari" (3)

- La stagione invernale "è la più rischiosa sia perché il virus si diffonde più facilmente per via aerea (col clima caldo e umido dell'estate le particelle virali tendono a cadere più rapidamente a terra), sia perché la gente passa più tempo al chiuso. Per questo – spiega la professoressa Boccia, autrice anche di un articolo pubblicato su Frontiers of Public Health su questo tema – è molto importante quando si sta con altre persone in una stanza, indossare la mascherina, mantenere una distanza di almeno due metri e lasciare sempre una finestra o una porta aperta per consentire un adeguata aerazione. L'aria stagnante consente al virus di restare nell'aria che respiriamo più a lungo". "Il nuovo decreto – riflette la professoressa Boccia - ci consente, anche nei giorni 'rossi' di raggiungere comunità chiuse come le chiese o abitazioni di parenti. Ma è necessario attenersi con grande attenzione ad una serie di raccomandazioni". (segue) (Com)