Covid: da policlinico Gemelli le regole per Natale, "proteggi i tuoi cari" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecco le regole: "La mascherina. Indossare quanto più possibile la mascherina quando ci troviamo con persone con le quali non conviviamo. Ma attenzione a indossarla correttamente: deve essere completamente aderente alla radice del naso e alla parte inferiore al mento. Va rimossa solo al momento di sedersi a tavola e, al termine del pasto, va subito indossata di nuovo. Il ricambio d'aria. Quando si soggiorna in un ambiente per più di un'ora (ma questo dipende anche dalle dimensioni della stanza), l'aria comincia a 'saturarsi' perché ristagna all'interno. La raccomandazione di tenere aperte le finestre creando una piccola corrente è dunque il consiglio più importante, dopo quella di indossare correttamente la mascherina. Il virus si diffonde non solo per droplet ma anche per via aerea (l'aerosol che si emette parlando o peggio cantando) e, in un ambiente chiuso, come il soggiorno di casa, man mano che passa il tempo diventa sempre più probabile il contagio per via aerea. Fondamentale dunque il ricambio d'aria". (segue) (Com)