Covid: da policlinico Gemelli le regole per Natale, "proteggi i tuoi cari" (5)

- "A tavola. L'ideale durante queste vacanze sarebbe fare una breve visita ai parenti stretti per scambiarsi i doni, non per mangiare tutti insieme, perché questo aumenta il rischio di contagio. Non solo perché mentre si mangia la mascherina viene rimossa, ma anche perché non è possibile mantenere una distanza di due metri tra un commensale e l'altro". "Se non si intende rinunciare al pranzo di Natale – raccomanda la prof. Boccia - almeno mettiamo i nonni a mangiare in un'altra stanza o, se il soggiorno è molto grande, teniamoli ben distanziati dagli altri, in un tavolo separato o seduti sul divano". "Il tampone rapido. Il tampone il giorno prima del pranzo di Natale non è assolutamente un lasciapassare. Ci dà una maggior probabilità di non essere portatori del virus in quel momento o di avere il virus ma ad una carica molto bassa (il tampone rapido d'altronde non è sensibile come quello molecolare). Ma dopo 24 ore, la situazione può mutare radicalmente: il virus in questo lasso di tempo si può essere moltiplicato e noi possiamo contagiare i nonni. Lavare le mani. Prima di sederci a tavola, le mani vanno lavate molto bene con acqua e sapone liquido (assolutamente non con la saponetta) e successivamente asciugate con la carta (non utilizzare l'asciugamano degli ospiti). Via dalla pazza folla. Evitare in tutti i modi i luoghi affollati; anche al supermercato, cercare di non andare nelle ore di punta. Nei giorni arancioni possiamo regalarci invece qualche bella passeggiata all'aperto, magari in mezzo al verde". (segue) (Com)