Sardegna: Confartigianato, 210 milioni a fondo perduto da governo importante opportunità per imprese artigiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 210 i milioni di euro che il governo ha messo a disposizione anche dei 270 comuni della Sardegna, con meno di 5mila abitanti, per sostenere, con il "fondo perduto", le piccole imprese artigianali e commerciali che hanno subìto danni dall'epidemia Covid19. Tali contributi erano stati stanziati nella legge di Stabilità 2018, rifinanziata nel 2020, il cui decreto è stato pubblicato in Gazzetta il 4 dicembre scorso. Lo ricorda Confartigianato Imprese Sardegna sottolineando come il contributo medio nazionale sia di 43.000 euro per i comuni con meno di mille abitanti, 71.000 euro per quelli tra 1.000 e 2.000 abitanti, 100.000 euro per i Comuni tra 2.000 e 3.000 abitanti e 142.000 euro per i centri con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti. L'ammontare, infatti, è calcolato in proporzione alla dimensione del comune e in base a criteri di perifericità. In Italia sono 3.101 i comuni interessati, per un totale di 4.171.667 abitanti. (segue) (Rsc)