Sardegna: Confartigianato, 210 milioni a fondo perduto da governo importante opportunità per imprese artigiane (2)

- "I contributi, che non sostituiscono i vari decreti Ristori - commenta Antonio Matzutzi, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - rappresentano una grande opportunità per i piccoli comuni e per il tessuto artigianale locale, cui questa misura riconosce non solo il valore economico intrinseco ma anche quello sociale". I Comuni possono utilizzare il contributo per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, artigianali e commerciali, anche per contenere l'impatto dell'epidemia da Covid-19, che svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali, siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese, non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo. (segue) (Rsc)