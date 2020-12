Sardegna: Confartigianato, 210 milioni a fondo perduto da governo importante opportunità per imprese artigiane (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I piccoli artigiani – continua Matzutzu - garantiscono la vitalità dei territori a bassa densità abitativa e un presidio fondamentale contro lo spopolamento. Per poter accedere alle risorse destinate all'annualità in corso i Comuni dovranno provvedere con deliberazione di Giunta comunale a recepire in bilancio le risorse loro destinate dal decreto. In seguito alla variazione di bilancio ed entro giugno 2021, l'Ente potrà pubblicare il bando per assegnare le risorse e quindi realizzare i lavori che sono determinanti per accedere ai contributi previsti per le altre annualità. Per le annualità successive alla prima, l'erogazione è subordinata al completo utilizzo da parte del Comune delle risorse relative alla prima annualità". (Rsc)