Russia: Duma approva disegno di legge su azzeramento mandati presidenziali Putin

- La Duma di Stato della Federazione Russa ha approvato in prima lettura un disegno di legge che consente al presidente in carica, Vladimir Putin, di candidarsi altre due volte alla guida del Paese. Il documento è stato presentato alla Duma di Stato a novembre dal senatore Andrej Klishas e dai deputati della Duma Pavel Krasheninnikov e Olga Savastjanova. Il disegno di legge è stato preparato per allineare la legislazione russa su elezioni e referendum con gli emendamenti alla Costituzione. La nuova versione della Costituzione contiene già queste disposizioni. Secondo il disegno di legge, una persona può ricoprire la carica di presidente della Russia solo per due mandati. Tuttavia, questa disposizione non si applica a colui che "deteneva o detiene" questa posizione "al momento dell'entrata in vigore dell'emendamento alla Costituzione". Il referendum sugli emendamenti alla Costituzione ha avuto luogo il primo luglio. Secondo i dati della Commissione elettorale centrale, gli emendamenti, tra i quali quello che annulla i precedenti mandati presidenziali di Vladimir Putin, hanno ricevuto il sostegno del 77,92 per cento dei votanti. (Rum)