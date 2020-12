Ingresso in due fasce orarie, lezioni di sabato e tampone prima del 7 gennaio: come si torna a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rientro a scuola dal 7 gennaio nel Lazio dovrebbe essere a orari scaglionati, con l'ipotesi di lezioni anche al sabato per alleggerire il carico dei mezzi di trasporto. A quanto si apprende è questo quello di cui si sta discutendo in queste ore in Prefettura in vista del ritorno in presenza nelle aule scolastiche.Sono circa 150 mila gli studenti di scuola superiore, tra Roma e area di Città metropolitana, che torneranno sui banchi e l'idea è quella di far entrare le prime classi, circa il 40 per cento del totale, alle 8 e le classi dalla terza alla quinta, quindi il restante 60 per cento, a partire dalle 10. Per agevolare il carico del trasporto pubblico locale si sta vagliando l'ipotesi di lezioni anche al sabato: tema che sarà al centro dell'incontro di oggi. Inoltre non è escluso che Atac possa mettere in campo dei controllori per verificare la capienza effettiva dei mezzi.Infine un invito a recarsi presso i punti regionali per effettuare il test per la ricerca del Covid, prima del rientro a scuola, sarà inviato a docenti e famiglie del Lazio, su proposta del direttore dell'ufficio scolastico regionale, Rocco Pinneri. (Rer)