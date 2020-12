Marocco-Israele: firmata dichiarazione congiunta a Rabat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in Marocco della delegazione di alto livello israelo-statunitense è stata sancita da una Dichiarazione congiunta, firmata ieri sera, che segna una “nuova era” nei rapporti tra il Regno del Marocco e Israele. La Dichiarazione congiunta, riferisce l’agenzia di stampa ufficiale marocchina “Map”, sottolinea la Proclamazione degli Stati Uniti sul riconoscimento della sovranità del Regno del Marocco sul Sahara, stabilendo che "gli Stati Uniti riconoscono la sovranità marocchina su tutto il territorio del Sahara occidentale", a sostegno della “proposta di autonomia seria, credibile e realistica del Marocco come unica base per una soluzione giusta e duratura alla controversia nel territorio del Sahara occidentale”. Per facilitare il progresso nel perseguimento di questo obiettivo, prosegue la Dichiarazione congiunta citata dalla “Map”, gli Stati Uniti “incoraggeranno lo sviluppo economico e sociale con il Marocco, anche nel territorio del Sahara occidentale, e, a tal fine, apriranno un consolato nel territorio del Sahara Occidentale, a Dakhla, per promuovere opportunità economiche e commerciali a favore della regione”. Nella stessa Dichiarazione, i tre Paesi (Israele, Usa e Marocco) menzionano lo scambio di opinioni avvenuto durante il colloquio tra il re Mohammed VI e il presidente Donald Trump sulla situazione attuale in Medio Oriente, durante il quale il sovrano ha ribadito “la posizione coerente, costante e immutata del Regno del Marocco sulla questione palestinese”, riferisce l’agenzia di stampa “Map”. I tre paesi riconoscono “il ruolo storico” che il Marocco “ha sempre svolto per il riavvicinamento dei popoli e la promozione della pace e della stabilità in Medio Oriente, e tenendo conto degli speciali legami che il re mantiene con la comunità ebraico-marocchina che vive in Marocco e in tutto il mondo, compreso Israele”, ribadisce la Dichiarazione congiunta.(Mar)