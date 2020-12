Moldova: oggi discussione e voto in Parlamento sulla mozione di sfiducia contro il governo Chicu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento di Chisinau si riunirà oggi in seduta straordinaria per esaminare la mozione di sfiducia presentata contro il governo della Moldova guidato dal socialista Ion Chicu. Lo riferisce l'agenzia di stampa moldava "Deschide.md". La mozione contro il governo Chicu è stata presentata dai deputati del Partito azione e solidarietà' (Pas), dalla Piattaforma dignità e verità e dal Partito democratico (Pdm). Il gabinetto di Chicu è accusato di "aver fallito miseramente" nella gestione della pandemia e della crisi economica. Secondo i firmatari, "ogni giorno in più in cui questo governo è in carica significa meno possibilità di risolvere la crisi sanitaria, economica e sociale in cui si sta affondando la Moldova". "La disastrosa amministrazione degli affari di Stato da parte di questo governo è più evidente in due aree chiave: la salute e l'economia", afferma la mozione, firmata da 34 deputati. A luglio, il Parlamento della Moldova ha esaminato un'altra mozione di sfiducia contro il governo Chicu, ma non ha raggiunto il numero di voti richiesto. (Rob)