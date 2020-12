Trasporti: Raggi, riqualificata dopo 30 anni stazione metro B Monti Tiburtini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata riqualificata la stazione Monti Tiburtini della linea B della metropolitana di Roma. In un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, spiega: "I residenti di via dei Monti Tiburtini, nella periferia est della città, ricordano bene l’8 dicembre del 1990, il giorno in cui fu inaugurata la stazione della linea B della metropolitana. In pochi minuti avrebbero potuto finalmente raggiungere il centro storico o attraversare Roma fino al quadrante sud. Nel 1990 le superfici esterne di questa fermata furono pitturate con una tonalità di colore blu-azzurro molto particolare. Questo è il tipo di vernice che venne utilizzato all’epoca e che abbiamo cercato per riqualificare allo stesso modo tutta la facciata esterna della stazione metro, 30 anni dopo. I dettagli sono molto importanti per questo tipo di lavori, soprattutto quando si tratta di ripristinare il decoro urbano in aree strategiche della città, dal centro alle periferie. Vogliamo che i cittadini tornino, finalmente, a vivere questi spazi - conclude Raggi - pienamente e in sicurezza". (Rer)