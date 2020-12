Russia: Duma di Stato adotta legge sanzioni per censura contro media russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duma di Stato della Federazione Russa ha adottato nella terza e ultima lettura una legge sulle sanzioni di ritorsione per la censura all'estero dei media russi. L'iniziativa legislativa è stata avviata in risposta ai casi di censura nei confronti di media russi nei social network stranieri. La legge riguarderà anche i giganti del web come Twitter, Facebook e YouTube. La legge prevede la possibilità di blocco, rallentamento del traffico e sanzioni amministrative. Il Procuratore generale russo, d'intesa con il ministero degli Esteri, potrà individuare la sussistenza di discriminazioni nei confronti dei media nazionali. Se una risorsa straniera decide di rimuovere la censura dei media russi, dovrà informarne il garante delle comunicazioni (Roskomnadzor). (Rum)