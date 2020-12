Recovery: Bonetti, come mai Boccia ha visto prima tutti i progetti e tutti i saldi?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al Recovery plan, "come mai un ministro di un altro partito della maggioranza ha avuto modo di vedere tutti i progetti e tutti i saldi, quando in Consiglio dei ministri è entrata solo una bozza di descrizione generale?". Lo ha chiesto, riferendosi al collega per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in un'intervista a Radio InBlu. "Io, ovviamente - ha aggiunto l'esponente di Italia viva - conoscevo i progetti di proposta, di competenza del mio ministero, ma gli altri progetti li ho visti per la prima volta nella tarda serata di lunedì. Quindi, se altri ministri hanno avuto in mano prima il dossier, questo ulteriormente ci dà ragione: c'è un sottoinsieme di un governo che deve però decidere nella sua collegialità". (Rin)