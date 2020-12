© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute tunisino ha annunciato, in una nota, che il numero dei morti dovuti al virus Covid-19 è salito a 5.416 decessi, al 21 dicembre, dopo che sono stati registrati 38 nuovi morti in 24 ore. Il ministero ha dato notizia anche di 1.605 nuovi casi di coronavirus, mentre il numero di persone guarite ha raggiunto 95.763, su 123.323 casi di contagio in totale in Tunisia. (Tut)