Rimini: scoperti con banconote false per 1,5 mln e 64 kg di oro fasullo

- Lo scorso 17 dicembre, i carabinieri della Tenenza di Cattolica (Rn), hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, tre soggetti, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di ricettazione e di introduzione nello stato di monete contraffatte. Il provvedimento è scaturito al termine di una operazione di polizia avviata a seguito di un rituale controllo condotto dai militari. Poco prima delle 13, infatti, gli uomini dell’Arma avevano notato i tre soggetti, di etnia sinti – in particolare, uno originario della Germania, classe 91, e padre e figlio, rispettivamente classe ’72 e ’98 – intenti a fare ingresso in un residence nel centro di Cattolica ed hanno quindi deciso di procedere alla loro identificazione. Dal responso fornito dalla centrale operativa, sono emersi numerosi precedenti a carico di tutti e tre i soggetti, per lo più gravati da condotte delittuose contro il patrimonio e alla luce di quanto appreso ed in considerazione del fatto che nessuno dei controllati aveva chiaramente fornito spiegazioni in merito alla loro presenza in quella struttura ricettiva, i carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo ed hanno fatto accesso all’interno dell’alloggio in uso ai tre. (segue) (Ren)