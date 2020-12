Rimini: scoperti con banconote false per 1,5 mln e 64 kg di oro fasullo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta all’interno della stanza, i militari non hanno riscontrato nulla di particolarmente anomalo ma ad insospettirli è stato il ritrovamento di una mazzetta di banconote da 50 euro, per un totale di 4.250 euro e di tre piccoli astucci contenenti un totale di 112 grammi di piccole pepite in oro. Un piccolo tesoro su cui, ancora una volta, i tre hanno fornito spiegazioni vaghe e discordanti. Ma ad alzare ulteriormente il livello di attenzione dei militari è stato il rinvenimento di una chiave riconducibile ad un agriturismo alle porte di Monte Colombo. E così, i carabinieri, davanti all’ennesimo silenzio, insieme ai tre fermati hanno fatto tappa presso la seconda struttura ricettiva ed all’interno della stanza, aperta proprio da quella chiave, hanno scovato un vero e proprio tesoro, almeno all’apparenza. All’interno di alcune valige, infatti, gli investigatori hanno rinvenuto numerosi sacchetti in plastica, contenenti mazzette di banconote contraffatte da 50 euro – per un totale di 1.552.000 euro - sistemate artatamente al fine di non consentire, a prima vista, di scorgere l’inganno. Ma non solo: in alcuni sacchi, i militari hanno ritrovato un totale di 64kg di pepite in ottone – spacciate per oro – e apparecchi conta soldi e verificatori di banconote. (segue) (Ren)