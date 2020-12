Rimini: scoperti con banconote false per 1,5 mln e 64 kg di oro fasullo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elementi indiziari, quelli rinvenuti dai militari, che hanno indotto ad applicare il provvedimento restrittivo anche al fine di meglio comprendere la provenienza e la destinazione finale, entrambe verosimilmente illecite, di questo finto tesoretto che tanto fa pensare al fenomeno del Rip Deal – “affare sporco”, molto diffuso in Europa: millantando la prospettiva di un’operazione di cambio molto vantaggiosa i truffatori riescono a consegnare alla loro vittima del denaro falso in una valuta, ricevendo banconote autentiche in un’altra valuta. Questa ed altre sono le ipotesi investigative ora al vaglio degli inquirenti. Nel frattempo, i tre soggetti, dopo aver trascorso qualche giorno presso la Casa circondariale di Rimini, sono stati sottoposti alla rituale convalida dei fermi ed il Gip, pur non convalidando il fermo per ritenuta insussistenza del pericolo di fuga, all’esito dell’udienza ha applicato nei confronti di uno dei tre la misura cautelare personale degli arresti domiciliari e nei confronti di un secondo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, congiuntamente all’obbligo di presentazione, in ogni caso, per entrambi, per il solo delitto di ricettazione dell’oro vero e delle pepite in ottone. Quanto al più giovane dei tre indagati, egli non è stato colpito da misura cautelare in quanto il GIP ha escluso i gravi indizi nei suoi confronti per la ricettazione delle pepite in metallo. (Ren)