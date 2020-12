Marocco-Israele: firmati quattro accordi a Rabat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha firmato quattro accordi in vari campi con Israele nella capitale Rabat, durante una visita di una delegazione statunitense-israeliana, ricevuta dal re marocchino Mohammed VI al Palazzo Reale. È stato firmato un accordo sull'esenzione dalle procedure di visto per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio; un memorandum d'intesa nel campo dell'aviazione civile, per cui le due parti si sono impegnate a tenere discussioni per concludere un accordo sui servizi aerei; un protocollo d'intesa sull'innovazione e lo sviluppo delle risorse idriche, che prevede la cooperazione tecnica nel campo della gestione e preparazione dell'acqua; infine, è stato firmato un altro protocollo d'intesa per la cooperazione nel campo della finanza e degli investimenti, che prevede la negoziazione di altri accordi che inquadrano queste relazioni ed è correlato all'accordo per evitare la doppia imposizione, all'accordo per rilanciare e proteggere gli investimenti e all'accordo Assistenza doganale. Il monarca marocchino ha concluso l'incontro sottolineando “la ferma posizione del Regno del Marocco sulla questione palestinese, che si basa sulla soluzione dei due Stati che convivono fianco a fianco in pace e sicurezza e che i negoziati tra la parte palestinese e quella israeliana è l'unico modo per raggiungere una soluzione globale e definitiva”. (Mar)