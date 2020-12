Difesa: Mauritania, pattuglia finisce sotto il fuoco dei miliziani vicino a Inal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito mauritano ha annunciato che una pattuglia è finita sotto il fuoco di un gruppo di uomini armati nei pressi di Inal, al confine settentrionale del Paese. "Una pattuglia militare, che stava inseguendo un gruppo di trafficanti nella zona di confine vicino a Inal, è stata colpita la sera di martedì 22 dicembre 2020", ha detto l'esercito in una breve dichiarazione pubblicata sul suo sito web e ha aggiunto nella nota che "non ci sono state vittime tra i militari del veicolo che è finito sotto il fuoco aperto contro di loro". Inal si trova vicino al confine di separazione tra Mauritania e Sahara occidentale, che negli ultimi mesi è stato teatro di tensioni militari tra l'esercito marocchino e i miliziani del Fronte Polisario, dalla riapertura del valico di Guerguerat, che il Polisario ha chiuso per diverse settimane lo scorso ottobre. (Res)