Repubblica Ceca: Covid, stato di emergenza prorogato fino al 22 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica Ceca ha ufficialmente prorogato oggi lo stato di emergenza legato alla pandemia di coronavirus fino al 22 gennaio. Lo comunica l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas", dopo che ieri l'esecutivo ha ottenuto il via libera dalla Camera dei deputati. La richiesta del governo per una proroga di 30 giorni è stata sostenuta dai partiti di governo, Ano e Partito socialdemocratico (Cssd), e dal Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm). Oggi il Consiglio dei ministri si riunisce anche per discutere l'opportunità di introdurre nuove restrizioni per il contenimento del virus. Il ministro della Sanità, Jan Blatny, ha spiegato che prorogare lo stato di emergenza è una scelta infelice ma necessaria a causa dell'andamento della pandemia. Senza misure efficaci a fine anno, il Paese osserverebbe 11 mila contagi quotidiani e 7 mila ospedalizzazioni, di cui un migliaio in terapia intensiva, ha affermato Blatny. (Vap)