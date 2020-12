Covid: Sileri, quando sarà il mio turno farò il vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, del Movimento cinque stelle, in merito al vaccino anti Covid-19 ha dichiarato: "Io mi farò il vaccino, quando sarà il mio turno. Non ho più di 65 anni e non sono una persona fragile". Intervenendo a Radio Cusano Campus, l'esponente dell'esecutivo ha aggiunto: "Se oggi facessi il chirurgo in sala operatoria ovviamente avrei aderito subito al vaccino, adesso lo farò quando mi toccherà. Tra l’altro, avendo avuto il Covid sarò tra gli ultimi a farlo. Ma quando toccherà a me sicuramente lo farò. Quale? Quello che lo Stato mi passerà. Dobbiamo fare il vaccino per uscire da questo incubo. Dobbiamo riappropriarci - ha concluso Sileri - della nostra vita".(Rin)