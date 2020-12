Russia: Duma di Stato conferisce al governo competenza su prezzi prodotti alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duma di Stato della Federazione Russa ha adottato una legge che conferisce all'esecutivo il diritto di determinare l'aumento consentito dei prezzi dei prodotti alimentari più importanti. In precedenza, il governo aveva facoltà di intervenire se tali prodotti alimentari, in una o più regioni, mostravano aumenti di prezzo di almeno il 30 per cento in un mese. In tal caso il Consiglio dei ministri poteva fissare i prezzi al dettaglio per un massimo di 90 giorni. La legge adottata rimuove il limite del 30 per cento, fornendo al governo la possibilità di imporre limiti ai prezzi al dettaglio fino a 90 giorni in qualsiasi momento. (segue) (Rum)