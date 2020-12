Russia: Duma di Stato conferisce al governo competenza su prezzi prodotti alimentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse settimane il problema di un aumento anomalo dei prezzi è stato sollevato dal presidente russo Vladimir Putin e dal primo ministro Mikhail Mishustin. Nel corso di una riunione di governo sulle questioni economiche, Putin ha posto l'accento sull'incremento dei prezzi dei generi alimentari per la popolazione, sottolineando che "la pandemia non ha nulla a che fare con questo". Mishustin ha ordinato a sua volta all'esecutivo di tenere una riunione sul contenimento dei prezzi e un rapporto settimanale sulla situazione. Il governo russo ha sottovalutato i rischi dell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, ignorando la situazione, ha affermato il premier. Secondo i dati del Servizio statistico Federale (Rosstat) i prezzi dei prodotti alimentari la scorsa settimana sono aumentati più dell'inflazione (dello 0,2 per cento settimanale). (Rum)