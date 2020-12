Italia-Giappone: memorandum per la cooperazione tra Consob e l'Agenzia giapponese per i servizi finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) ha annunciato oggi la firma di un Memorandum con l'Agenzia giapponese per i servizi finanziari (Japan Financial Services Agency - Jfsa) per la cooperazione e lo scambio di informazioni nell’attività di vigilanza e supervisione delle imprese regolamentate che operano su base transfrontaliera in Italia e Giappone. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui il memorandum definisce l’ambito della cooperazione, prevede la condivisione delle informazioni e specifica le procedure per condurre ispezioni.(Rin)