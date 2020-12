Sanità: Sileri, aumento dei no vax è molto preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, del Movimento cinque stelle, quello dei no vax "è un problema crescente negli ultimi anni, il numero degli antivaccinisti in aumento a livello globale è molto preoccupante". Intervenendo a Radio Cusano Campus, l'esponente dell'esecutivo ha proseguito: "Si tratta in molte occasioni di un fanatismo per qualcosa che non ha ragione di esistere. Si dice che questi vaccini anti Covid sono stati fatti in fretta e quindi pericolosi. L’Ema ha misure molto rigide e precise, prima di dare l’ok ha valutato bene ogni cosa e c’è la massima sicurezza. Poi - ha continuato Sileri - ci sono dei folli che parlano di microchip che vengono installati nelle persone attraverso il vaccino: questa è gente che minaccia di morte i medici, anche a me è capitato, hanno scritto delle fake news folli su di me su questi gruppi complottisti sul web. Complottismi su siringhe retrattili? La siringa con ago retrattile - ha concluso il viceministro alla Salute - dà una sicurezza agli operatori sanitari, per evitare che si pungano. Bisogna utilizzare le siringhe più efficaci e più sicure". (Rin)