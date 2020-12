Emilia Romagna: Bonaccini, via libera a bilancio con 9 mln per sanità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Via libera al bilancio di previsione 2021 e triennale al 2023 della Regione, proposto dalla giunta e approvato nella serata di ieri dall’assemblea legislativa regionale". Lo ha reso noto la Regione Emilia Romagna che ha fornito le cifre del documento economico finanziario: "Una manovra complessiva da 12 miliardi e 484 milioni di euro, di cui oltre 9 miliardi per la sanità regionale, 600 milioni in più rispetto al 2020. Scelte possibili grazie a conti in ordine, -56 milioni di euro l’indebitamento il prossimo anno, lasciando invariate le tasse regionali per il sesto anno consecutivo, alleggerendo anzi il carico fiscale attraverso le misure varate (dall’esenzione ticket nazionale da 23 euro sulle prime visite per le famiglie con almeno due figli al taglio Irap per imprese e attività economiche nei comuni montani, dai mezzi del trasporto pubblico locali gratuiti per gli studenti fino a 19 anni all’abbattimento delle rette dei Nidi). E il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello nazionale, pur in periodo Covid, producendo un saldo positivo di oltre 71 milioni di euro". Soddisfatto il presidente Stefano Bonaccini che ha spiegato: "Vogliamo aiutare chi ha bisogno adesso, dando risposte concrete a cittadini, famiglie, imprese, e, nello stesso tempo creare basi solide per ripartire il prima possibile e nel modo migliore che si possa fare". (segue) (Ren)