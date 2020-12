Emilia Romagna: Bonaccini, via libera a bilancio con 9 mln per sanità regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bonaccini ha proseguito: "Un bilancio a cui si affianca una visione chiara: quella di costruire un presente e un futuro diversi, condivisa con tutti i territori, le istituzioni, le rappresentanze economiche e sociali del nostro territorio che hanno sottoscritto con noi il patto per il Lavoro e per il Clima, unico in Italia. Un patto per fare dell’Emilia-Romagna la regione della piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Con pilastri definiti: sanità pubblica, con ancora più medicina del territorio, nuova e buona occupazione, svolta ecologica, Big data e transizione digitale, scuola, messa in sicurezza del territorio”. Infine il governatore ha concluso: "“Conoscenza, lavoro, welfare e ambiente: su questo investiremo, confrontandoci con tutti, in maniera aperta e trasparente. Anche per questo voglio ringraziare tutti i Gruppi consiliari, di maggioranza e opposizione, per il dibattito in aula. Per le modalità e i toni che ho ascoltato da tutti, pur da posizioni diverse, nel merito dei temi affrontati, per le proposte avanzate. Un patrimonio che è di questa Assemblea legislativa, credo il modo migliore per affrontare i mesi che abbiamo davanti”. (Ren)