Roma: 5 arresti a Ostia e dintorni, in manette anche padre e figlio spacciatori

- Cinque persone arrestate: è questo il bilancio dei controlli svolti negli ultimi giorni dai carabinieri di Ostia. I primi due arresti hanno riguardato un padre con il figlio, entrambi pregiudicati, e residenti a Ostia antica. I militari da alcuni giorni stavano tenendo sotto controllo la loro abitazione e, dopo aver notato un insolito movimento di persone attorno alla casa, hanno bussato alla porta facendo scattare una perquisizione: nell’appartamento sono stati sequestrati alcuni grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte da vendere, e tutto il materiale per la pesa e il confezionamento della droga, oltre a 130 euro in contanti. Altre due persone invece sono state arrestate per furto. I militari, in transito nella zona di Vitinia, ha notato la presenza di un furgone in sosta vicino un’area di cantiere. L’autista del mezzo, alla vista dei carabinieri, ha subito avviato il motore tentando di allontanarsi. Sbarrata la strada, sul veicolo i militari hanno identificato due persone, entrambe con precedenti. I carabinieri poi hanno ispezionato il furgone, trovando al suo interno numerosi rotoli di guaina bituminosa appena rubati nell’area del cantiere. I ladri sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, il mezzo è stato sequestrato, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Infine in manette è finito anche un 74enne di Fiumicino. L’uomo, condannato in via definitiva a oltre un anno di reclusione per reati finanziari, è stato rintracciato dai carabinieri di Fregene e posto agli arresti domiciliari.(Rer)