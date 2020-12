Covid: Politi-Cerquoni (Lega), prioritario tutelare operatori Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo apprendiamo che nonostante sia diverso tempo che sosteniamo il diritto alla salute dei dipendenti Ama, il diritto a essere protetti dal contagio da Covid, l'azienda ancora non ha provveduto a fornire i termoscanner nelle aree comuni aziendali". Lo dichiarano in una nota, Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea capitolina e Flavia Cerquoni, dirigente Lega Roma. "In questi mesi in aggiunta al disagio per i mancati protocolli di sicurezza - aggiungono -, si è verificato un fatto ancora più increscioso. È scaduto a ottobre il contratto per il servizio sanitario dedicato alla verifica dell'idoneità alla mansione e non sarà rinnovato per il prossimo anno. Questo servizio riveste un'importanza primaria per i lavoratori poiché i controlli medici annuali erano finalizzati al controllo sanitario dei dipendenti Ama che eseguono lavori usuranti e ne verificano l'idoneità fisica. Ebbene questo servizio, già fornito esiguamente visto che negli anni era rimasto un solo medico a occuparsi di tutti i dipendenti, se non verrà rinnovato lascerà in difficoltà molti dipendenti che hanno idoneità da rivedere o che sono in attesa di controllo. Riteniamo una gravissima mancanza dell'amministrazione non tutelare primariamente la salute dei propri dipendenti, occorre quanto prima - concludono - individuare nuove soluzioni per fornire un servizio di assistenza sanitaria e fornire immediatamente le dotazioni di prevenzione per le aree comuni in azienda."(Com)