Nato: ex segretario Rasmussen a "la Repubblica", dobbiamo vincere la battaglia tecnologica contro la Cina

- Anders Fogh Rasmussen è stato primo ministro della Danimarca per quasi dieci anni, poi segretario generale della Nato fino al 2014. Ha da poco promosso la Fondazione per la 'Alliance of Democracies' e in una intervista a "la Repubblica" spiega che dopo aver lasciato la Nato, "volevo continuare il mio impegno per promuovere la democrazia e la libertà In questi anni le grandi democrazie sono apparse sempre più divise e frammentate, mentre gli autocrati come Vladimir Putin e Xi-Jinping si sono rafforzati, riempiendo il vuoto creato dal disimpegno globale degli Usa e di noi europei. ll sistema internazionale che abbiamo fondato dopo la Seconda Guerra Mondiale ha garantito la pace per oltre 70 anni e non possiamo permettere che fallisca". II presidente eletto degli Stati Uniti d'America Joe Biden ha recentemente annunciato che promuoverà entro il primo anno del suo mandato un 'Summit delle Democrazie'. "Credo che sia un'iniziativa eccellente e tempestiva. E rappresenta la logica prosecuzione del lavoro che è già stato iniziato in preparazione della prossima presidenza britannica del G7 nel 2021, dove un forte accento sarà posto su come costruire una maggiore resilienza economica e politica nelle nostre democrazie". Quanto alle priorità politiche del Summit delle Democrazie, "la questione più urgente è nel campo della tecnologia. Chi vincerà la sfida dell'intelligenza artificiale, del 5G e del 6G, fisserà gli standard e le norme. Se lo farà la Cina, assisteremo ad una riduzione della libertà e della democrazia nel mondo. Per questo è fondamentale una nuova stagione di cooperazione a tutto campo soprattutto fra Europa e Usa per vincere questa sfida, evitando di prendere strade divergenti sulla protezione dei dati e la regolamentazione delle piattaforme digitali", ha concluso Rasmussen. (Res)