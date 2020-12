Governo: Bellanova a "La Stampa", per durare bisogna avere una visione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un primo passo è stato fatto. Si è avviato un percorso sul Recovery Fund. Non è però la fine della verifica, che si farà dopo l'approvazione della legge di bilancio sull'impianto complessivo dell'azione di governo: se vuoi arrivare alla fine della legislatura devi avere una visione strategica. E siccome non stiamo parlando di Napoleone, ma di un premier sostenuto da una maggioranza composita, lui ha l'onere e l'onore di trovare una sintesi". Lo ha detto a "La Stampa" il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova, la quale precisa che le divergenze non si risolvono con "le battute di alcuni yes-men che brandiscono le percentuali di Italia Viva come una clava per farci stare zitti. C'è il rischio di trovarsi di fronte a una questione di ordine pubblico". La crisi non è scongiurata. "Dipende dal lavoro che vorrà fare il premier". Tra gli yes-men che brandiscono le percentuali dei sondaggi c'è il suo collega e corregionale Francesco Boccia. "Non solo lui. Come si fa a non capire che noi stiamo ponendo problemi reali. Non stiamo assolutamente parlando di rimpasto: non abbiamo nessuno da piazzare ma proposte da discutere", ha concluso Bellanova. (Res)