Covid: commissario Arcuri a "Il Fatto Quotidiano", ho chiesto alla Ue il doppio dei vaccini

- Il commissario straordinario all'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, in una intervista a "Il Fatto Quotidiano" spiega che il 27 dicembre sarà "allo Spallanzani di Roma, ma già dalla mattina del 26, perché la Pfizer ha assicurato che le prime diecimila dosi arriveranno un giorno prima del Vaccine Day europeo. Il carico sarà diviso per 21 e da Roma ripartiranno le dosi per venti presìdi regionali. I viaggi dalla capitale saranno gestiti dalle forze armate. Nei successivi, a partire dal secondo del 30 gennaio, la Pfizer porterà le dosi nei trecento centri regionali". Il crono-programma: "in totale toccheranno all'Italia 202 milioni di dosi, il 13,4 per cento dell'Ue. Subito da Pfizer ne avremo 27 milioni: 8,8 nel primo trimestre 2021, 8,1 nel secondo trimestre, 10,1 nel terzo. E l'Ue sta negoziando con l'azienda per farcene arrivare altri 13,5 milioni". "Se il 6 gennaio - continua - Ema approverà anche Moderna noi siamo pronti per riceverne 10,8 milioni: 1,4 nel primo trimestre, 4,7 nel secondo e altrettante nel terzo. E l'Ue sta negoziando perché ce ne arrivino altri 10,8 milioni. Quindi abbiamo già la discreta certezza di 38 milioni per i primi tre trimestri: prima dose e richiamo per 20 milioni di italiani in nove mesi", ha concluso Arcuri. (Res)