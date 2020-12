Bulgaria: premier Borisov, pronti ad aiutare i nostri vicini nell'emergenza Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri Borisov ha ricevuto il ministro della Salute macedone, Venko Filipce. La Bulgaria, ha detto Borisov, sta esplorando le possibilità di fornire vaccini contro il Covid-19 alla Macedonia del Nord e ai Paesi dei Balcani occidentali. "Lo facciamo per la vita e la salute dei nostri vicini più prossimi", ha detto il primo ministro secondo quanto riferiva l'emittente "Radio Bulgaria". Il premier ha precisato che la fornitura potrà avvenire dopo aver soddisfatto le esigenze della Bulgaria e secondo i termini degli accordi con la Commissione europea. Il ministro Filipce ha preso parte ieri ad una seduta del governo bulgaro e ha espresso gratitudine per la decisione presa dalle autorità di Sofia. Filipce ha inoltre firmato insieme alla sua controparte bulgara Kostadin Angelov una dichiarazione di intenti per la fornitura di vaccini contro il Covid-19. (segue) (Seb)