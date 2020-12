Bulgaria: premier Borisov, pronti ad aiutare i nostri vicini nell'emergenza Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito in una nota del ministero di Skopje, la visita di Filipce è avvenuta su invito del premier di Sofia, Bojko Borisov, e dell'omologo bulgaro Kostadin Angelov. Il ministro macedone ha annunciato che avrebbe chiesto alla Bulgaria un aiuto per il reperimento di dosi di vaccino contro il Covid-19. Nella giornata di ieri Filipce ha partecipato ad una seduta del governo bulgaro, in cui ha chiesto che la Macedonia del Nord possa ricevere parte della prima quota di vaccini che la Bulgaria riceverà in quanto Stato membro dell'Unione europea. "Il sostegno degli Stati membri dell'Ue è il secondo meccanismo attraverso il quale il nostro Paese si procurerà vaccini contro il Covid 19. Finora Polonia e Grecia hanno offerto questo tipo di assistenza al nostro Paese", ha precisato la nota del ministero della Salute di Skopje. Oltre all'acquisto di una certa quantità di vaccini da questi Stati membri dell'Ue, la Macedonia del Nord si è anche procurata dei vaccini attraverso il Covax, il meccanismo di assegnazione che vede coinvolta l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e che ha per obiettivo quello di aiutare i Paesi nel mondo ad acquistare e distribuire le dosi di vaccino. Secondo quanto concludeva la nota, la Macedonia del Nord sta infine tenendo dei colloqui con i produttori per una possibile fornitura diretta. (Seb)