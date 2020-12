Covid: Michel, una squadra di 450 milioni di cittadini contro il virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel videomessaggio realizzato insieme ai leader dei Paesi Ue per Natale ha puntato l'attenzione sulla lotta al coronavirus attraverso la responsabilità individuale. "E se mettessimo in campo una squadra di 450 milioni di cittadini per tenere sotto controllo il virus? Agendo responsabilmente, rispettando il distanziamento sociale e le regole di igiene, prendendosi cura gli uni degli altri", ha detto. (Beb)