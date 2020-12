Covid: Fondazione Gimbe, iniziano a sbiadire effetti misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe ha confermato nella settimana 16-22 dicembre, rispetto alla precedente, una lieve flessione dei nuovi casi (106.794 vs 113.182), a fronte di una sostanziale stabilità dei casi testati (465.534 vs 462.645) e in linea con la riduzione del rapporto positivi/casi testati (22,9 per cento vs 24,5). Lo ha riferito in un documento la Fondazione: "Si riducono del 9,2 percento i casi attualmente positivi (605.955 vs 667.303) e, sul fronte degli ospedali, diminuiscono ricoveri con sintomi (24.948 vs 27.342) e terapie intensive (2.687 vs 3.003); in calo anche i decessi (3.985 vs 4.617). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi: 3.985 (-13,7), terapia intensiva: -316 (-10,5), ricoverati con sintomi: -2.394 (-8,8), nuovi casi: 106.794 (-5,6), casi attualmente positivi: -61.348 (-9,2), casi testati +2.889 (+0,6), tamponi totali: 28.289 (+2,6)". Il presidente Gimbe Nino Cartabellotta ha dichiarato: "I dati di questa settimana confermano che la frenata del contagio è sempre meno evidente, come documentato dalla stabilizzazione dei rapporti positivi/casi testati e positivi/tamponi totali, dalla modesta riduzione dell’incremento percentuale dei casi totali (5,7 per cento vs 6,4) e dalla lieve flessione dei nuovi casi settimanali (-5,6)". (segue) (Ren)