Covid: Fondazione Gimbe, iniziano a sbiadire effetti misure restrittive (2)

- Secondo le rilevazioni della Fondazione Gimbe: "se le situazioni regionali sono piuttosto eterogenee, è evidente che in generale le misure di contenimento introdotte con il Dpcm del 3 novembre 2020 stanno esaurendo i loro effetti". La responsabile ricerca Renata Gili ha dichiarato: "L’incremento percentuale dei casi infatti che la scorsa settimana era in flessione in tutto il Paese, questa settimana ha invertito la tendenza in 6 Regioni". Secondo Gimbe: "Per quanto riguarda i ricoveri, continua la lenta discesa delle curve, ma l’occupazione da parte di pazienti Covid supera ancora la soglia del 40 percento nei reparti di area medica in nove Regioni e quella del 30 nei reparti di terapia intensiva in otto Regioni. La curva dei decessi sale in maniera meno ripida, ma il numero è ancora molto elevato e sfiora i 4.000". Cartabellotta ha concluso: "Al di là del potenziamento delle misure restrittive per il periodo di Natale due fattori influenzeranno nei prossimi mesi l’evoluzione della pandemia nel nostro Paese: l’avvio della campagna vaccinale e la diffusione della variante inglese recentemente isolata". (Ren)